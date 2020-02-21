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Стыд и смех: появились новые фотожабы и карикатуры на протесты в Новых Санжарах

пятница, 21 февраля 2020, 10:12
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Украинцы продолжают активно обсуждать в социальных сетях поведение жителей Новых Санжаров Полтавской области, которые массово выступили против приезда в населенный пункт эвакуированных из Китая земляков.

На эту тему в сети опубликовали множество фотожаб и карикатур.

Картинками украинцы высмеяли тот факт, что люди не разобрались в ситуации и начали паниковать, из-за чего ситуацию в Украине начали обсуждать далеко за ее пределами.

Напомним, что в интернете обсуждают протестующих, которые устроили бунт против приезда в Новые Санжары украинцев, которых эвакуировали из Китая.

Как сообщал "Апостроф", большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных украинцев из Китая в Санжары, лишь единицы были против. Предполагают, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный.

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