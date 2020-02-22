На льду под Харьковом произошла смертельная трагедия: опубликованы фото

В субботу, 22 февраля, в Харьковской области сразу двое рыбаков провалились под лед и погибли.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Один из рыбаков, 80-летний мужчина, провалился под лед в селе Прудянка Дергачевского района. Рыбака пытались вытащить местные жители, однако помочь пострадавшему не смогли. Тогда на место происшествия вызвали спасателей. Тело погибшего нашли и подняли на поверхность водолазы.

Другой случай произошел на Печенежском водохранилище. Там погиб мужчина 1961 года рождения. Его тело также пришлось доставать из воды сотрудникам водолазной службы.

"Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз предупреждает граждан вообще воздержаться от выхода на лед, потому что это опасно!", – отметили спасатели.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 февраля под Харьковом трое детей провалились под лед и двое из них утонули.