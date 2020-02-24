С Винником и Зибровым: сеть повеселили забавные надписи в троллейбусах Днепра

В сети активно обсуждают днепропетровский общественный транспорт, в котором появились мотивационные наклейки, посвященные пассажирам.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, в общественном транспорте расклеили наклейки, на которых призывают граждан к общественному порядку.

Так, на стикерах вспомнили Олега Винника, Павла Зиброва и Иво Бобула.

Напомним, что в Киеве водитель маршрутки сильно избил пассажира, который потребовал у него сдачу.

Также "Апостроф" сообщал, что автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах, проезд к которому блокировали местные жители, которые опасаются распространения опасного коронавируса.

Также читайте: в пятницу, 21 февраля, под Черниговом столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль.