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С Винником и Зибровым: сеть повеселили забавные надписи в троллейбусах Днепра

понедельник, 24 февраля 2020, 04:10
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В сети активно обсуждают днепропетровский общественный транспорт, в котором появились мотивационные наклейки, посвященные пассажирам.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, в общественном транспорте расклеили наклейки, на которых призывают граждан к общественному порядку.

Так, на стикерах вспомнили Олега Винника, Павла Зиброва и Иво Бобула.

Напомним, что в Киеве водитель маршрутки сильно избил пассажира, который потребовал у него сдачу.

Также "Апостроф" сообщал, что автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах, проезд к которому блокировали местные жители, которые опасаются распространения опасного коронавируса.

Также читайте: в пятницу, 21 февраля, под Черниговом столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль.

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