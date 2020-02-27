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Под Хмельницким полицейский насмерть сбил молодую девушку: фото и фамилия погибшей

четверг, 27 февраля 2020, 18:42
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В Хмельницкой области под колесами автомобиля полицейского погибла Елена Кухарук. В момент столкновения девушка ехала на велосипеде.

Как сообщают в пресс-службе ГБР, трагедия произошла вечером 26 февраля в селе Щиборовка.

Что касается полицейского, то он был за рулем Skoda Octavia. После аварии он самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. В полиции говорят, что водитель в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В то же время в социальных сетях знакомые погибшей пишут, что виновника аварии полицейские спрятали в своем автомобиле. Также они отмечают, что полицейский якобы был в неадекватном состоянии.

Также здесь опубликовали фото погибшей. Отмечается, что у нее были дети.

Напомним, что в среду, 26 февраля, в Бородянке Киевской области водитель авто на еврономерах сбил девушку на пешеходном переходе.

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