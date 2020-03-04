Зверское убийство в Харькове: стала известна фамилия девушки, найденной в трубе

Убитую в Харькове девушку, которую нашли мертвой в коллекторе, зовут Анастасия Эдуардовна Слухова.

Об этом сообщают в соцсетях со ссылкой на полицию.

25-летняя девушка родилась в Харькове. По прописке проживала в поселке Высоком на улице Мира, 89.

В полиции пока не подтвердили и не опровергли информацию о личности убитой.

Напомним, полусгоревшее тело обнаружила днем 1 марта местная жительница недалеко от реки Уды в водосточной трубе по улице Станционной. Девушке перерезали горло, обложили газетами, облили бензином и сожгли. Согласно результатам судмедэкспертизы, убитую избивали, о чем свидетельствуют многочисленные синяки и раны на теле.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото подозреваемого в убийстве Анастасии - 27-летнего Олега Сарычева.