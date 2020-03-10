Суд над обвиняемыми в катастрофе МН17 тремя гражданами РФ и одним гражданином Украины может завершиться коротким вердиктом - виновные или нет.

Как сказал "Апотсрофу" профессор Борнмутского университета в Великобритании и польского Университета Леона Козминского Кристофер Хартвелл, президента РФ или саму Россию виновными не признают, что дали понять судьи во время открытия процесса над четырьмя обвиняемыми в Гааге 9 марта.

"Я думаю, отсутствие Цемаха в суде не будет проблемой, поскольку слушания проходят заочно. Это, конечно, усложняет судебный процесс, поскольку подозреваемые находятся в России под защитой Путина. Имею мнение, что если вынесут обвинительный вердикт, все четверо подозреваемых не будут в безопасности нигде. В какой-то момент с ними могут произойти "несчастные случаи", которые заставят их замолчать ", - отметил он.

По его словам, судьи будут четко следовать прописанным нормам законодательства.

"Поэтому крайне маловероятно, что Россия или ее президент Владимир Путин будут нести ответственность за трагедию ", - сказал он.

По словам ученого, в ближайшее время не следует ожидать чего-то, кроме короткого вердикта о том, что признают обвиняемых виновными.

Напомним, что в Нидерландах началось судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге", который выполнял рейс МН17.