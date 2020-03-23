"Коронапатрули" и миллионеры из Обухова: сеть взорвалась новой порцией фотожаб и шуток

В сети продолжают шутить на тему паники, которая была вызвана распространением смертельного коронавируса. В частности, люди высмеяли "миллионеров из Обухова", где в Украине производят туалетную бумагу.

Также в сети продолжают высмеивать решение украинской власти ограничить число пассажиров в общественном транспорте. Люди назвали полицейских, которые за этим следят, "коронапатрулями".

Напомним, что 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, что стало поводом не только для паники, но и для шуток в социальных сетях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как Украину закрыли на карантин, а в Киеве из-за коронавируса ввели режим ЧС, пользователи сети находят поводы для смеха даже в этой ситуации.