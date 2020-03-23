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Коронавирус не мешает: боевики устроили на Донбассе наглую провокацию, есть раненые

понедельник, 23 марта 2020, 18:59
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За сутки, 23 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстрелял позиции украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащих ВСУ получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

В то же время подразделения ООС соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Как сообщал "Апостроф", на вооружение Вооруженных Сил Украины принято машину командно-штабную К-1450 на базе БТР-70КШ.

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