Я не буду молчать: отец Гандзюк жестко обратился к Зеленскому из-за действий генпрокурора

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Виктор Гандзюк на своей Facebook-странице.

"Владимир Зеленский, то что новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности с лжи по делу убийства моей дочери, Екатерины Гандзюк - это откровенная позор, о котором я не собираюсь молчать", - написал он.

Также отец активистки спросил, почему он должен молчать, когда читает радостные посты адвокатов главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в организации нападения на Екатерину.

"Почему я должен молчать, когда читаю ложь генпрокурора о том, что она не забирала дела у прокурора, который все это время копал херсонский криминал и наконец делал что-то нормальное в деле Кати? Почему я должен молчать, когда читаю ложь, что новый генпрокурор ничего не забирала, если я вижу официальный документ, Венедиктова назначила нового куратара по этому делу?", - написал Виктор Гандзюк.

Он считает, что у прокуроров и так мало времени, что нужно спешить, потому что с каждым днем и месяцем шансы на справедливость становятся все меньшими.

"Почему я должен молчать, если очевидно, что у нового куратора просто нет времени разбираться в сотнях фамилий кримильнаого ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине? Почему я должен молчать, если вы мне лично обещали результат, а сейчас ваша протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым? Почему я должен молчать, когда прокурор, первый серьезно взялся за дело и вернул в Украину криминального авторитета Москала и выписал ему подозрение, подал в отставку?", - отметил отец убитой.

Виктор написал, что пока Зеленский не отвечает на все эти вопросы, то сам он молчать не будет.

"Почему молчите, когда нового генпрокурора вообще не интересует судьба десятков других активистов, переживших десятки других нападений? А Сергею Стерненку вообще прямо говорят, что вместо расследования трех нападений на него, ему надо готовиться в тюрьму? Что происходит? А меня тоже потом в тюрьму посадите, потому что не молчу?", - говорится в обращении.

Подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.