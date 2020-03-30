Под Полтавой произошло жуткое ДТП: много погибших, фото с места ЧП

В понедельник, 30 марта, под Полтавой произошло ДТП с участием грузовика DAF и Renault Kangoo, в результате чего двое человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"В результате столкновения водитель и пассажир фургона погибли на месте", - уточнили в ведомстве.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой, причем водитель пытался сбежать с места аварии.

Также под Полтавой военные попали в серьезное ДТП.

Кроме того, два автобуса с пассажирами попали в аварию под Полтавой.