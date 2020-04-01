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США побили страшный "рекорд" по смертности от коронавируса: названа цифра

среда, 01 апреля 2020, 09:30
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За один день в США от коронавируса умерло по меньшей мере 830 человек, что стало рекордным числом погибших за сутки с момента начала пандемии.

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По последним данным, всего в США коронавирус унес жизни уже 3 834 людей, еще 185 499 человек заразились.

Местные власти отмечают, что пик выявления новых заболевших также пришелся на последние сутки, в течение которых врачи зафиксировали рост числа пациентов на 26,4 тыс. человек.

По случаю осложнения ситуации президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к гражданам. В своей речи он заявил, что в ближайшие недели его страну ожидает пик заболеваемости и смертности от вируса.

Тем временем американские ученые предупреждают, что в стране от вируса могут погибнуть сотни тысяч человек. При самом плохом раскладе коронавирус заберет жизни 1,5 миллиона американцев, уверены они.

Напомним, что у половины переболевших коронавирус COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

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