В Украине прошли обыски в известной лаборатории из-за сокрытия результатов тестов на коронавирус

Сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в лаборатории "Евролаб", где могли скрыть результаты обследования на коронавирус отдельных лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"1 апреля 2020 года на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО «Евролаб» для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято важные для следствия документы и информацию", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее были обнародованы тревожные данные по ситуации с коронавирусом в Киеве.

Также 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет.