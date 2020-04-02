В Украине прошли обыски в известной лаборатории из-за сокрытия результатов тестов на коронавирус

Сотрудники службы безопасности Украины провели обыски в лаборатории "Евролаб", где могли скрыть результаты обследования на коронавирус отдельных лиц.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"1 апреля 2020 года на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО «Евролаб» для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято важные для следствия документы и информацию", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.
Как сообщал "Апостроф", ранее были обнародованы тревожные данные по ситуации с коронавирусом в Киеве.
Также 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет.