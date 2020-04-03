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"Маски-шоу" с автоматами: фото и подробности беспредела силовиков у матери известного волонтера

пятница, 03 апреля 2020, 09:27
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Известный волонтер Мария Бурдун рассказала о подробностях обысков, которые проводились в ее доме и доме матери. Туда силовики прибыли в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На своей странице в Facebook волонтер написала, что "силовики морально насиловали ее маму" и просто разгромили дом.

"Никто не пытался зайти во двор частного дома моей мамы, потому что ребята из подразделения "маски-шоу" с калашами прыгали через забор в тот момент как мама вышла во двор в 5:47 утра. Маме не позволяли почти час делать звонки ни мне, ни адвокату, повторяя фразу "ждите помощи, у вашей дочери все намного серьезнее", - пишет Бурдун.

По ее словам, маме не оставили экземпляр или копию протокола обыска, в котором должно быть указано, что именно изъяли.

"Согласно постановлению суда, где была прописана моя девичья и нынешняя фамилии, не было указано маминых данных. Вопрос "почему изъяли ее личный телефон", к маминому дому я не имею никакого отношения - моя фамилия никогда и нигде не отмечалось в любых документах того садового домика. У мамы изъяли не просто телефон, а единственную возможность открыть ворота для заезда автомобиля, который ей во время пандемиии и жестокого карантина мог бы привезти продукты, лекарства, средства гигиены (хвала небесам, забор лишь 1,5 метра и я смогу хоть что-то ей перебросить через калитку заезда)", - уточнила волонтер.

Также она добавила, что 6 апреля ее вызвали на допрос, на который она обещала прийти.

Ранее Бурдун сообщала, что силовики уничтожили почти половину мебели в доме ее матери.

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