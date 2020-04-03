Под Киевом ротвейлер загрыз насмерть человека: фото и детали трагедии

Под Киевом правоохранители объявили подозрение владелице ротвейлера, который загрыз мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в городе Боярка Киево-Святошинского района. Собака напала на местного жителя и покусала его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

Во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводка и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется, как потенциально опасна.

Следователи полиции сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из поселков Красноградского района (Харьковская область) собака породы ротвейлер насмерть загрызла 4-летнего ребенка, вырвавшись из вольера.

Позже стало известно, что из-за трагедии собаку усыпили.