Гороскоп на 2 апреля: новые отношения у Водолеев и сплетни у Стрельцов

В этот день стоит отвлечься от фантазий и соблюдать осторожность. Хотите знать, что вас ждет 2 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя верить обещаниям, кто будет слишком замкнут, а кому нужно набраться смелости.

Овен

Вам стоит присмотреться к новым людям. Не стоит слепо верить словам окружающих, сейчас многие могут говорить вам приятные вещи специально, чтобы завоевать доверие и потом им воспользоваться. Также нужно быть осторожными в деловых вопросах.

Телец

Не нужно тратить время на пустые разговоры. Если хотите, чтобы что-то было сделано быстро и качественно, беритесь за дело самостоятельно. Те, кто действительно хочет вам помочь, подтянуться сами. Их не нужно будет просить специально.

Близнецы

Вы будете замкнуты сильнее, чем обычно. Это может оттолкнуть некоторых людей. Но ваша самодисциплина поможет вам даже в одиночку завершить начатые дела. Вероятны выгодные сделки и успешные переговоры, поэтому смело назначайте встречи.

Рак

Чем смелее вы будете, тем большего сможете достичь. Идеальное время для решения важных вопросов - утро. Поэтому поставьте будильник и не поленитесь раньше встать, чтобы как можно более продуктивно провести первую половину дня.

Лев

Вы сможете переубедить даже тех, кто обычно вас не слушает. Оппоненты будут видеть в вас лидера и вам будет легко изменить их точку зрения. Не смешивайте личные и рабочие дела, это может сильно навредить вам в будущем.

Дева

Вероятны задержки финансовых поступлений. Также вы сейчас можете оказаться наедине со своими мыслями. Используйте эту возможность с пользой. Постарайтесь вдумчиво отнестить к своим переживаниям, проанализировать их и разложить по полочкам.

Весы

Вам придется взять на себя задачи других людей. Окружающие будут работать медленно и не особо эффективно, поэтому вам будет проще закончить их дела самостоятельно. Также вероятны большие траты, будьте готовы пересмотреть бюджет.

Скорпион

Звезды будут проверять вас. Возможна встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Вероятно, это будет кто-то, к кому у вас до сих пор теплятся чувства. Помните, что восстанавливать стоит только те отношения, в которых оба партнера честны и открыты.

Стрелец

Вы будете слишком болезненно воспринимать чужие разговоры. Сплетни и слухи могут отразиться на вашем моральном состоянии. Также представители знака могут угодить в ловушку недоброжелателей из-за своей доверчивости. Будьте внимательны.

Козерог

Козероги могут поддаться искушению. Даже ваш холодный ум не сможет до конца устоять перед соблазнами. Помните, что сохранить свои поступки в тайне не получится. Если наломаете дров, о них узнают те, кто вам дорог. И тогда придется не сладко.

Водолей

Это хорошее время для зарождения новых отношений. Вы будете весьма проницательны и легко разглядите мотивы окружающих. Сначала вы будете относиться к людям немного потребительски, но это быстро пройдет. И даже принесет пользу.

Рыбы

Не все будет идти так гладко, как хотелось бы, но вы не сдадитесь. Ваш оптимизм восхищает людей, их притягивает ваша сила духа и жизнерадостность. Это поможет обрести новых союзников и сохранить старых. Они то вам и помогут со всем справиться.

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