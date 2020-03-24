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Гороскоп на 24 марта: Близнецам стоит поберечь нервную систему, а Стрельцам следует быть благоразумнее

вторник, 24 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 24 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не стоит бездумно открываться, а кого ждет мозговой шторм.

Овен

Не бойтесь действовать напористо. Ваши попытки проявить себя могут упираться в глухой угол, но не вздумайте сдаваться. Меняйте тактику, пробуйте новые способы, не позволяйте никому заставить вас сомневаться в собственных силах.

Телец

День пройдет достаточно спокойно и приятно. А вот к вечеру вас могут поджидать неприятности и трудности. Не переносите рабочие дела в личную сферу. И старайтесь не думать о профессиональных вопросах, когда приходите домой.

Близнецы

В это время вам стоит поберечь свою нервную систему. Стрессы будут подкрадываться к вам со всех сторон. Но, если вы дадите им отпор, они уйдут ни с чем. Откройтесь для новых знаний и приятных эмоций.

Рак

Вас ждет настоящий мозговой шторм. День будет наполнен огромным количеством информации. Вам будет интересно получить новые знания, но в какой-то момент разум может начать перегреваться. Берегите свои силы.

Лев

Отложите наконец дела, которые выжимают из вас все соки. Вы ведь не Терминатор, позвольте себе просто устать и захотеть отдохнуть. И не переживайте, за один день мир без вас не остановится. Просто посвятите время себе и семье.

Дева

Звезды поддержат вас во всем, за что бы вы ни взялись. Начальство будет к вам благосклонно, окружающие будут вести себя приветливо и понимающе. В семейном кругу также намечается приятное потепление. Наслаждайтесь белой полосой.

Весы

В этот период вероятны скачки энергии. Вы будете то чрезмерно уставать, то наоборот чувствовать сумасшедший прилив сил. Поэтому не стоит планировать серьезные дела, так как рассчитывать на свое настроение вы пока не сможете.

Скорпион

Вы можете начать чувствовать себя намного увереннее, чем обычно. Ваши ошибки будут гораздо меньше бросаться в глаза, люди будут видеть в вас хорошего специалиста и мудрого собеседника. Постарайтесь оправдать их ожидания.

Стрелец

Будьте благоразумнее. Вы ведь мудрый человек. Почему же вы позволяете собственным негативным эмоциям так сильно влиять на вашу жизнь? Это ведь всего лишь мысли, которые полностью находятся под вашим собственным контролем.

Козерог

Вам будет очень хотеться блеснуть, покрасоваться и привлечь к себе внимание. И, как на зло, никто не будет смотреть в вашу сторону. Люди будут заняты своими проблемами, поэтому вам может стать скучно. Если очень нужно потешить свое эго, сходите на свидание.

Водолей

Вы можете очень хотеть повернуть какую-то ситуацию в свою пользу. Но помните, что чувства людей - штука хрупкая. А доверие восстанавливается совсем не сразу. Если хотите открыться кому-то, сделайте это. Но ведите себя разумно.

Рыбы

День будет очень неприятным. Мелкие задачи накопились в большом количестве, поэтому теперь с ними справиться гораздо сложнее. Добавлять негатива будут и сотрудники. Они словно не слышат, что вы им говорите. Постарайтесь ни на кого не сорваться.

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