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Звезда голливудских боевиков снимется у пропагандистов Путина в фильме о Крыме

среда, 03 апреля 2019, 13:18

Известный в 90-х и 00-х актер Голливуда шведского происхождения Дольф Лундгрен был заявлен для участия в пропагандистских проектах РФ о Крыме – фильмах "Аджимушкай" и "Маска".

Об этом сообщило российское РИА "Новости" со ссылкой на заявление продюсера указанных картин Александра Беланова.

Так, в кинофильме "Аджимушкай" звезда боевиков сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана – главного антигероя. Лундгрен уже запланировал поездку в оккупированный Россией Крым, а затем в Москву к 9 мая, где собирается поучаствовать в акции "Бессмертный полк".

Также для участия в проекте "Аджимушкай" заявлены следующие известные российские актеры: Игорь Петренко, Юрий Васильев, Дмитрий Назаров, Валерий Новиков и Дмитрий Шевченко.

Относительно другого проекта – фильма "Маска", то здесь известны лишь детали сюжета. Картина будет повествовать о "любимой актрисе Адольфа Гитлера" Ольге Чеховой. Кто сыграет главную роль в фильме – пока не сообщается.

Как сообщал Апостроф, в конце марта другой голливудский актер Джон Траволта посетил Москву и заявил, что "очень любит Россию", в частности ее культуру. В сети выразили скепсис относительно его заявления и предложили выдать ему российское гражданство.

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