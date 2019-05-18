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Евровидения-2019: Google спрогнозировал победителей конкурса

суббота, 18 мая 2019, 07:47
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Компания Google обнародовала рейтинг участников международного песенного конкурса Евровидение-2019, ссылаясь на популярные поисковые запросы.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Отмечают, что если бы страны начисляли баллы, основываясь на поисковой активности пользователей из других стран, то первое место занял бы представитель Франции Билал Ассани.

Второе бы место присудили группе Hatari из Исландии. На третей ступеньке был бы российский певец Сергей Лазарев.

В пятерку лучших также вошли исполнители из Нидерландов и Беларуси. А в десятке есть конкурсанты из Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

"В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м первое место на Евровидении занял один из фаворитов интернет-аудитории", - заявили в Google.

Как сообщал "Апостроф", хакеры атаковали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan в то время, как на нем транслировался первый полуфинал конкурса Евровидения.

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