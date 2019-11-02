В Мексике обнаружили загадочный тоннель ацтеков времен Монтесумы: опубликованы фото

В Мексике рабочие обнаружили древний тоннель ацтеков, украшенный резьбой и росписью, во время постройки автобусной остановки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "НВ".

Тоннель обнаружили в городе Экатепек-де-Морелос. Археологи уверяют, что он был построен во времена императора Монтесумы I и связан с богом воды и плодородия - Тлалоком.

Кроме того, известно, что тоннель с загадочными барельефами был частью построенной при ацтеках дамбы, позже его включили в дренажную систему, которую построили испанцы в XVII веке.

Вблизи стены нашли 11 резных изображений, а также остатки деревянных ворот. Среди других находок: артефакты из стекла, фарфора, майолики, в дополнение к остаткам статуй. Однако самое большое впечатление произвели на археологов изображения, связанные с ацтекским богом воды и плодородия - Тлалоком.

Этот древний бог обычно изображается с удивленными глазами и клыками, часто в сочетании с молнией, кукурузой и водой. По древним верованиям Тлалок был дарителем жизни, но в то же время обладал способностью посылать град, молнии и отравлять источники воды.

Как сообщал "Апостроф", во Франции с помощью 3D-технологий исследовали древнеегипетскую мумию кошки и нашли три хвоста и пять лап.