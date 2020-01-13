Красивые щедривки для детей: короткие стихи, видео

В канун Старого Нового года, 13 января, православные христиане отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот день существует много красивых народных обрядов и традиций, которые сохранились и до наших дней. Одна их самых популярных - традиция щедровать.

Щедровальники собираются небольшими группами, наряжаются в костюмы и распевают обрядовые песни - поздравляют хозяев дома с наступающим праздником, желают благополучия, богатства и здоровья всем членам семьи. В отличие от коляды, щедрует в основном молодежь и дети. "Апостроф" собрал несколько вариантов щедривок для детей, которые легко запомнить.

Лучшие щедривки в стихах

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка-то пончик,

Что щедрик-то вареник.

***

Щедрую, щедрую

Колбасу чую, колбасы нету

Давайте конфеты.

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца!

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Добрым людям на здоровье!