Красивые щедривки для детей: короткие стихи, видео

В канун Старого Нового года, 13 января, православные христиане отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки. В этот день существует много красивых народных обрядов и традиций, которые сохранились и до наших дней. Одна их самых популярных - традиция щедровать.
Щедровальники собираются небольшими группами, наряжаются в костюмы и распевают обрядовые песни - поздравляют хозяев дома с наступающим праздником, желают благополучия, богатства и здоровья всем членам семьи. В отличие от коляды, щедрует в основном молодежь и дети. "Апостроф" собрал несколько вариантов щедривок для детей, которые легко запомнить.
Лучшие щедривки в стихах
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
***
Щедрую, щедрую
Колбасу чую, колбасы нету
Давайте конфеты.
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца!
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье!