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Избиение соавтора "Мрии" в Киеве: в прокуратуре озвучили интересные детали

четверг, 03 января 2019, 15:53

К избиению авиаконструктора завода "Антонова" Виктора Ковальского в Киеве могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

"Местной прокуратурой дополнительно к ЕРДР внесены сведения о совершении работниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально 27 декабря в следственный отдел Соломенского управления полиции поступило заявление об избиении сотрудника КБ имени Антонова за якобы его причастность к мошенническим действиям при обмене валюты.

По данному факту тут же возбудили дело по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Но во время расследования и допроса потерпевшего выяснилось, что к преступлению могут быть причастны работники полиции.

В связи с этим Киевская прокуратура №9 открыла уголовное производство по факту превышения власти полицейскими. Уголовное производство направлено в управление Государственного бюро расследований Киева.

Как сообщал "Апостроф", 31 декабря четверо патрульных в Кременчуге избили и ограбили случайного прохожего.

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