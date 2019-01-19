​Опубликованы пикантные фото и видео купаний на Крещение в ледяном Днепре

В сети появились фото и видео купаний киевлян в Днепре в праздник Крещения Господнего.

Соответствующие кадры и видео опубликовал "Информатор".

На пляже "Детский" собралось большое количество "моржей". Среди них не только мужчины, но и женщины, даже подростки.

На кадрах видно, что некоторые мужчины, не стесняясь шли в ледяную воду голышом. Но в основном киевляне окунались в воду в купальниках или нижнем белье.

По словам детей, которые смело заходили в Днепр, их такой процедуре родители приучали с раннего детства и это пошло им на пользу. На видео видно, что купание сопровождалось смехом и криками от непривычного холода.

По словам издания, на пляже во время Крещенского купания дежурили сотрудники полиции. Они патрулировали Гидропарк и контролировали, чтобы все проходило спокойно и безопасно. Также в 07:00 на пляже начали дежурить спасатели и медики.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 19 января, христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне или Богоявление.