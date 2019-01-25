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Мэр Киева обсудил в Давосе поддержку Украины со стороны европейских политиков и бизнесменов

пятница, 25 января 2019, 10:36

Мэр Киева Виталий Кличко во время встреч с европейскими политиками и представителями крупных мировых компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил о поддержке Украины, ее европейских стремлениях и реализации новых проектов.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

На мероприятии, которое традиционно устраивает в Давосе американское издание "Washington post", состоялись встречи Кличко с канцлером Австрии Курц, новой главой немецкой партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Очень важно посещать такие мероприятия, где собирается много влиятельных политиков со всего мира. Ведь политика - это, прежде всего, персональное общение, персональные контакты. И, однозначно, эти контакты нам нужно использовать в интересах Украины, в пользу города Киева", - отметил Кличко.

"На встрече с Аннегрет Крамп-Карренбауэр я поздравил ее с избранием главой ХДС и выразил надежду, что политика этой партии и Германии в отношении Украины ни в коем случае не изменится. Что продолжится и политическая, и экономическая поддержка Украины. Поскольку все хотят видеть Украину стабильным государством и надежным партнером. В разговоре с канцлером Австрии мы обсудили темы развития Украины, будущих выборов. Наши друзья волнуются, чтобы эти выборы не повлияли на стабильность в Украине, чтобы не было никакой турбулентности. Курц еще раз выразил полную поддержку Украине и пообещал в этом году посетить Киев и пригласил меня на съезд Австрийской народной партии, которую он возглавляет", - рассказал мэр.

Также в Польском доме в Давосе состоялась встреча мэра Киева с премьером Польши Матеушем Моравецким.

О новых технологических проектах для Киева и их практическом воплощении Кличко говорил с генеральным директором немецкой компании SAP Уильямом МакДермотом. Эта компания уже помогла украинской столице ввести открытый бюджет в рамках системы смарт-сити.

Посетил мэр Киева и Украинской завтрак в Давосе. Там обсуждали, как Украина справится с вызовами, которые стоят перед ней в год президентских и парламентских выборов.

"Угроза, которую несет российская агрессия, огромна. Но вызовов у нас немало и во внутренней ситуации. Будущие выборы много значат для будущего страны. Во-первых, важно, чтобы они прошли по самым высоким демократическим стандартам. Во-вторых, жизненно важна для страны готовность и способность того, кто победит, эффективно защитить интересы нашего государства и усилить процесс реформирования", - отметил Кличко.

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