В Киеве заметили "героя парковки" около американского посольства: опубликованы фото

В центре Киева сотрудник американского посольства припарковал свой внедорожник на кустах.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

""Чем хуже - тем лучше" сказал сотрудник американского посольства и запарковался прямо в кустах Воздвиженки. А что? Всем можно, а нам нельзя?", - говорится в сообщении.

На фото видно, что внедорожник марки Toyota наехал передними колесами на кусты, которые высажены на клумбе вдоль тротуара.

Как сообщал "Апостроф", возле одного из ТРЦ Черкасс было зафиксировано водителя, который припарковался на клумбе, выехав прямо на молодую елку, что там росла. А в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Также в столице заметили "героя парковки", который оставил машину на обочине у дороги, припарковав ее не так, как другие водители.



