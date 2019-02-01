В Киеве у станции метро поймали банду наглых воровок: опубликованы фото

Около одной из станций метро Киева задержали троих воровок.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Преступниц поймали в переходе возле торгового центра "Городок", который находится у станции киевского метро "Почайна".

"Задержаны три мадамы, которые лазили по сумкам и карманам прохожих. Были доставлены в Оболонское управление полиции. Если кто еще пострадал от их деяний, пожалуйста, обращайтесь туда", - говорится в сообщении, а также опубликованы и фотографии.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео, на котором неизвестный мужчина зашел в один из столичных магазинов и украл мобильный телефон у продавца. А ранее в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.



