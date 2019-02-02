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​Появились фото и новые видео масштабного пожара возле "Дарынка" в Киеве

суббота, 02 февраля 2019, 13:56

2 февраля недалеко от станции метро "Лесная" в столице произошел сильный пожар.

Об этом сообщает "Информатор".

Стало известно, что загорелись склады стройматериалов по адресу Красноткацкая, 69, недалеко от ТЦ "Дарынок" и метро "Лесная".

Площадь пожара - более 600 метров. как, сообщают очевидцы, черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже в метро. Пока информации о пострадавших нет.

На место выехали несколько пожарных расчетов. Они ликвидируют пожар. Также на месте дежурит полиция. Причины происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 27 января около 22:00 в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего пострадал мужчина-инвалид. А 24 января загорелась многоэтажка в Киеве на Позняках.

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