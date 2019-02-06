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В Киев вернулась сказочная зима: яркие эксклюзивные фото

среда, 06 февраля 2019, 15:44
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф

В среду, 6 февраля, в Киеве снова выпал снег, вернув в столицу настоящую зиму. Белоснежный пушистый покров сделал улицы сказочно красивыми.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фото снежного Киева.

Наш корреспондент прогулялся по столице и посмотрел, как горожане реагируют на вновь выпавший снег. Многие киевляне радуются возвращению зимы: они вышли на улицу с санками и лыжами. В объектив фотографа попали заснеженные автомобили, случайные прохожие и резвящиеся в Днепре лебеди и другие птицы.

Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Зима в Киеве Фото: Дарья Давыденко / Апостроф
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Зима в Киеве Фото: Дарья Давыденко / Апостроф
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Зима в Киеве Фото: Ярослав Радионов / Апостроф
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Зима в Киеве Фото: Ярослав Радионов / Апостроф
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Ранее "Апостроф" публиковал фото заснеженного Киева из соцсетей.

Напомним также, что народный синоптик назвал даты, когда в феврале пойдут дожди. Согласно расчетам Горбаня, февраль будет соответствовать общим тенденциям зимы 2018-2019. А это значит, что украинцев вновь ждут температурные "качели" широкого диапазона. Также с 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления.

Кроме того, ранее сообщалось, каким будет первый месяц весны в Украине.

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В Киев вернулась сказочная зима

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