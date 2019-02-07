Борьба за "просрочку": в сети показали грустное видео с пенсионерами в Киеве

В Киеве на помойке около супермаркета возник конфликт пенсионеров за просроченные продукты, которые выбросили в мусорный бак.

Об этом сообщают в Telegram-канале KyivLIVE.

Инцидент произошел в районе Виноградаря около супермаркета "Великая кишеня". Пенсионеры, отталкивая друг друга, расхватывали "просрочку", выброшенную на помойку.

"Каждый выживает, как может", - прокомментировали ситуацию в сети.