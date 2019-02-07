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Борьба за "просрочку": в сети показали грустное видео с пенсионерами в Киеве

четверг, 07 февраля 2019, 18:40

В Киеве на помойке около супермаркета возник конфликт пенсионеров за просроченные продукты, которые выбросили в мусорный бак.

Об этом сообщают в Telegram-канале KyivLIVE.

Инцидент произошел в районе Виноградаря около супермаркета "Великая кишеня". Пенсионеры, отталкивая друг друга, расхватывали "просрочку", выброшенную на помойку.

"Каждый выживает, как может", - прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, как обезумевшие пожилые люди толкаются и лезут друг на друга, пытаясь получить свой "предвыборный подарок". А в Москве пенсионеров обманули с вкладом денег в строительство соляного завода. Также пользователи стебутся над новой инициативой российского правительства, которая предполагает в рамках пенсионной реформы вместо денег начислять электронные баллы (так называемые е-баллы).

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