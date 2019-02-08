Не успел протрезветь: стала известна судьба чиновника, устроившего пьяное ДТП в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который будучи нетрезвым за рулем, устроил ДТП и травмировал патрульную.

Об этом сообщает пресс-служба городского главы.

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мыслей нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", - отметил Кличко.

Отмечается, что председатель Голосеевской РГА Александр Настасенко по требованию Кличко направил ему документы, необходимые для увольнения Ткаченко с должности еще вечером 7 февраля.

В документе говорится о том, что чиновник уволен в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и учитывая совершение 7 февраля 2019 года резонансной ДТП в состоянии алкогольного опьянения "опьянения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось серьезное ДТП с пострадавшим на переходе.