РУС. | УКР.

суббота, 9 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 февраля

16:32
В Европе похвастались истребителем, созданным для уничтожения российских самолетов: фото
16:04
"Динамо" одержало победу в заключительном матче перед Лигой Европы: опубликовано видео
15:59
Во Франции продолжаются протесты: яркие видео и первые данные о пострадавших
15:53
Стало известно о реванше Порошенко в громком судебном разбирательстве
15:50
Динамо - Волеренга: полное видео матча
15:33
Остались две дочери: в сети показали фото молодого бойца, погибшего на Донбассе
15:28
Скандал с пропажей икон в Киево-Печерской лавре: стало известно о поздней реакции СБУ
15:26
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - ПСЖ: расписание трансляций
15:15
Украинского дипломата уличили в госизмене: подробности скандала
15:09
В СБУ рассказали о новой наглой провокации спецслужб России
14:58
В Киеве пьяный водитель с девушкой-пассажиром на скорости влетел в столб: фото и видео
14:56
​Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал с пропажей икон в Киево-Печерской лавре: стало известно о поздней реакции СБУ

суббота, 09 февраля 2019, 15:28

Следователи Национальной полиции по материалам СБУ возбудили уголовное дело по факту пропажи икон в Киево-Печерской Лавре спустя месяц после обнаружения недостачи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В СБУ отметили, что производство открыто "по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр культуры Украины Евгений Нищук в прямом эфире одного из телеканалов в начале января заявил о том, что в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: