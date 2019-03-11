Киев и область предупредили об опасной непогоде

В Киеве и Киевской области в понедельник, 11 марта, объявили предупреждение о штормовом ветре.

Об этом сообщает ГУ ГосЧС в регионе.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (2 уровень опасности, оранжевый). Температура воздуха +7 +9 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильный ветер с штормовыми порывами будет наблюдаться 11 марта по все территории Украины.

В столице, по ее словам, кроме сильного ветра, ожидается дождь, температура воздуха +6 +8 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован прогноз погоды на начало недели.

Также синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.