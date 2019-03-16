​В центре Киева пьяный неадекват напал с пистолетом на прохожих: фото, видео и подробности инцидента

15 марта в районе Бессарабки в столице пьяный мужчина с пневматическим оружием напал на компанию и угрожал пристрелить парня.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие фото и видео.

Происшествие случилось около 23:00. По словам парней, мужчина с бутылкой коньяка, которую он распивал "с горла" вышел из заведения "Big mama" и начал приставать к их подруге. Компания сделала ему замечание, но тот в свою очередь сначала начал махать руками, после чего достал из куртки пистолет и пытался приставить его к голове одного из парней. Ребята выхватили у мужчины из рук оружие и схватили его.

Проезжавшие мимо патрульные заметили потасовку и, после выяснения обстоятельств, задержали нападавшего. Парни передали пистолет сотрудникам полиции, оружие оказалось пневматическим. Нарушитель сообщил, что носит его в целях безопасности.

Во время допроса мужчина сообщил, что ни на кого не нападал и его задержали без причины. У него были явные признаки алкогольного опьянения: невнятная речь и запах изо рта. Во время общения с правоохранителями он кричал, что дома его ждут жена и 6-месячная дочь, поэтому его должны отпустить.

"Вас надо в АТО, таким уродам там и место", - выкрикивал нападавший в сторону молодых людей.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 12 марта в Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль такси. В результате нападения были ранены водитель и двое пассажиров.