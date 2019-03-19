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В центре Киева мужчина устроил кровавое ЧП: опубликованы фото

вторник, 19 марта 2019, 18:58

Во вторник, 19 марта, в Киеве обнаружили мужчину с порезанной шеей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Павловской в сквере за заведением "Дары моря". В полицию позвонил заявитель и рассказал, что на асфальте в крови лежит мужчина и у него порезана шея.

"Прохожие сначала подумали, что мужчину кто-то порезал ножом. Пострадавшего госпитализировали в 17 городскую больницу, а на место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили, что рядом с местом, где лежал потерпевший, находился пачка лезвий, которыми, по словам следователей, он и нанес себе увечье. По предварительным данным, это могла быть попытка суицида в состоянии алкогольного опьянения. Возле пострадавшего также стояло несколько бутылок из-под пива. Точные детали инцидента устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта в Шевченковском районе Киева возле церкви обнаружили мертвого мужчину в крови. Как выяснилось позже, им оказался сотрудник Администрации Президента.

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