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Известный мост в Киеве получил серьезные повреждения: появилось важное заявление

среда, 20 марта 2019, 12:22

Коммунальщики Киева рассказали подробности столкновения грузовика, перевозившего гусеничный кран, с путепроводом на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", в результате халатности водителя была повреждена балка строения путепровода

"Водитель не учел габариты искусственного сооружения и повредил балку #4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей. Балка повреждена с потерей несущей способности. Кран перевозился без согласования с КК "Киевавтодор", в состоянии не приведенном к транспортному положению (с превышением габарита), без документов и необходимого сопровождения", - сообщили коммунальщики.

Для обеспечения безопасного движения транспорта городские власти закрыли правую полосу движения в направлении улицы Верховной Рады.

На месте и в лабораториях пройдут необходимые испытания путепровода, после чего будет принято решение по выполнению необходимых ремонтных работ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 марта, во Львовской области перевернулась фура Roshen.

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