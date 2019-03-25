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Апокалипсис в метро Киева: опубликована карта, которая всех запутала

понедельник, 25 марта 2019, 14:07

Киевлян ввела в заблуждение карта-схема прохода на время ремонта западного вестибюля станции "Святошин".

Соответствующая карта опубликована на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

При этом опубликованная карта ввела киевлян в заблуждение, поскольку она совсем не проливает свет на то, каким же образом все же попасть на платформы на время ремонтных работ.

"Схема напоминает план пожарной эвакуации - должно быть, но куда бежать не ясно. Придется добавить минут 20, чтобы разобраться и успеть на электричку", "Опять *рачельник на год растянут. Теперь даже сроков ремонта не называют. Из разряда "*рен дождетесь!" – комментируют нововведение в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото "жлобского" ремонта в киевском метро.

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