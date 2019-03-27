В Киеве сообщают о минировании по всему городу: полиция на ушах

Стало известно о заминировании трех торговых центров и клуба в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, публикуя фото с места ЧП.

"В течение часа по спецлинии 102 поступило четыре сообщения о заминировании торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители проверяют полученную информацию.

"Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", буквально в середине февраля в Киеве заминировали несколько торговых центров. А в январе в Киеве срочно эвакуировали центральный вокзал.