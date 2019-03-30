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В сети бурно обсуждают случай с хитрым попрошайкой в Киеве: фото "героя"

суббота, 30 марта 2019, 16:29

Пользователей сети удивило поведение попрошайки в Киеве, а также люди, которые давали ему деньги и еду.

Об этом в группе "Мой Отрадный" в Facebook написал пользователь Михаил Савченко.

По словам Михаила, он заметил попрошайку по адресу Отрадный проспект, 10. Там мужчина бездомного вида на остановке Чернышевского сидел и у каждого прохожего просил деньги.

"Я принес мусорный пакет и предложил заработать. На мое предложение, собрать мусор на клумбе и за это получить 10 гривен, отказался. Я предложил 20 гривен - отказался. Я был удивлен, человек просит деньги на свои нужды но трудом их получить отказывается", - написал пользователь.

Также Савченко отметил, что за 5 минут, пока собирал сам мусор, попрошайке люди принесли еду - сосиски, йогур, торт маковик и другие продукты.

"Я мягко говоря, был удивлен. Выводы для себя сделает каждый сам. Спасибо", - подытожил Михаил.

Пользователи сети под постом возмутились данной ситуации. Также рассказали, что и сами видели этого попрошайку и поделились своими историями.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве у входа в метрополитен юные девушки просят у людей деньги на билет домой, но при этом отказываются от реальной помощи по покупке билета.

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