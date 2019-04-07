Соцсети в гневе из-за масштабной кражи в Киеве: опубликованы фото

В ночь на 6 апреля в сквере на Троещине неизвестные похитили более 300 только посаженных деревьев.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"ПРОСТО УЖАС !!!! Кто высаживает деревья, а кто-то ночью их ворует !!!! В сквере на проспекте Маяковского 2б, неизвестные украли более 300 !!!!!! Только посаженых деревьев: 261 единиц можжевельника, 38 сосен, 14 деревьев барбариса , 12 единиц тиса, три розы, туя. Опускаются руки после такого:(((((Давайте беречь, а не вредить", - говорится в сообщении.

Также известно, что по факту совершенного открыто уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", 26 марта в столице заметили наглого таксиста, который украл с тротуара бетонную клумбу.