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В полиции пожаловались на транспортный коллапс в Киеве из-за президентских дебатов

пятница, 19 апреля 2019, 17:30
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В пятницу, 19 апреля, в Киеве наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на слова первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост Президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - отметил первый заместитель главы МВД.

Напомним, ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

Как сообщалось, "Апостроф" будет вести прямую видеотрансляцию предвыборных дебатов в Украине между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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