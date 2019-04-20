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В сети бурно обсуждают наказание "героя парковки" в Киеве неизвестными "эльфами": фото

суббота, 20 апреля 2019, 00:27
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В Киеве обнаружили еще одного "героя парковки", который уже стал известен среди тысяч пользователей социальных сетей.

Снимок автомобиля Honda Jazz, который был припаркован на входе в подъезд, опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.

"В Киеве гражданин оставил утром авто на входе в подъезд и ушел на работу. Граждане попросили через соцсети убрать, толку 0.00%. Обратились к местным эльфам. Следующая фотосессия будет после 19", - говорится в сообщении.

На фотографии, опубликованной сообществом, видно, что автомобиль забросали яйцами и оставили водителю записку с текстом: "Еще раз так поставишь, снимем колеса".

Под постом пользователи выразили свое недовольство владельцем автомобиля.

"Лучше семечек на крышу. Голуби чистят до метала", "Валерьянки налейте на крышу!" - пишут они.

Нашлись и те, кто считает, что машина никак не мешает проходу и припаркована в положенном месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что В Киеве неизвестные прикрепили на боковое зеркало неправильно припаркованного авто использованный подгузник.

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