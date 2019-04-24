В Киеве поймали хладнокровного убийцу: фото и видео

В Киеве правоохранители задержали преступника, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, инцидент произошел в начале апреля в ТЦ на улице Калнышевского в Оболонском районе столицы. Злоумышленник нанес смертельный удар мужчине в супермаркете Киева, а потом более двух недель скрывался от полиции.

Правоохранителям удалось установить местонахождения преступника и задержать его. Во время обысков у него изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы одежды, которые были на нем во время преступления.

По данным ресурса "Киева Оперативный", мужчину поймали на улице Автозаводская.

"В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в одной из квартир города Белая Церковь Киевской области правоохранители наткнулись на ужасную картину - они обнаружили тело 68-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти.