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Фантастические скидки: сеть впечатлила пасхальная "акция" в супермаркете Киева

понедельник, 29 апреля 2019, 17:27
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В Киеве в одном из супермаркетов сети "Фуршет" пасхальные куличи продают по скидке в 98%, при том, что "стартовая" стоимость кулича по ценнику достигала почти тысячи гривен.

Соответствующее фото было опубликовано на странице в Facebook "dtp.kiev.ua".

На снимке можно увидеть, что несмотря на впечатляющую скидку, цена кулича весом в 350 грамм – 16 грн 99 копеек.

"Скидка так скидка!", – иронизирует владелец Facebook страницы Владислав Антонов.

"Юмористы какие там работают", "Гениально", – были также удивлены находчивостью сотрудников супермаркета пользователи.

При этом в комментариях также отметили, что, скорее всего, начальная цена кулича и скидка в 98 процентов были ошибкой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали возмутительные фото Киева после празднования Пасхи, 28 апреля.

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