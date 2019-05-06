Убийство полицейского под Киевом: стало известно о важных задержаниях

В воскресенье, 5 мая, во время операции "Сирена", объявленной после убийства полицейского Антона Павленко, в Киевской области были задержаны двое жителей Черкасс с оружием.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В частности, в 22:00 группа реагирования патрульной полиции остановила автомобиль ВАЗ-2104 в поселке Барышевка.

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который управлял автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир черкащанин.

При проведении неотложного обыска в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета "Макарова" с глушителями, пистолет и патроны.

Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику милиции.

Сейчас сотрудники полиции проверяют жителей города Черкасс на причастность к совершению преступлений с использованием оружия. Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также во время операции "Сирена" работники полиции вблизи столицы остановили автомобиль "Chery", в салоне которого обнаружено и изъято 11 пакетов вещества, похожего на амфетамин, металлический кастет и пистолет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом возле одного из местных ресторанов был убит замначальника местного отделения полиции майора Антон Павленко.