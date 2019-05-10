Стало известно о наглом ограблении ветерана СБУ в магазине Киева

В четверг, 9 мая, в магазине Киева у ветерана силового спецподразделения СБУ "Альфа" украли барсетку с деньгами.

Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на информацию из собственных источников в МВД.

"69-летний ветеран СБУ зашел прикупить продуктов в "Велику кишеню" на Печерской площади в Киеве, но зазевался и у него прямо из-под рук воры вытянули барсетку, в который было удостоверение пенсионера СБУ, деньги - около 2 тысяч гривен, техпаспорт, права на автомобиль, банковские карточки и даже мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Когда пенсионер заметил пропажу, он сразу обратился в охране магазина, а они, к свою очередь, вызвали полицию. Так, правоохранители по факту преступления завели уголовное производство по части 1 статьи 185 КК Украины.

Отмечают, что учитывая столпотворение по случаю праздника, в супермаркете разыскать воров по горячим следам не удалось.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии двух воров, которые ограбили квартиру в Киеве.