В Киеве после взрыва загорелся жилой дом: фото и видео ЧП

В понедельник ночью, 13 мая, в Киеве после взрыва загорелся частный дом.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Сырецкая, 96 около 03:30. По словам хозяина дома, они с супругой проснулись от звука, похожего на взрыв. Резкий хлопок прозвучал из соседнего жилого дома. А постом начался пожар.

В это время дома кроме супружеской пары находились и их дети. К счастью, все вовремя успели покинуть здание, поэтому никто не пострадал.

В это время огонь охватил крышу дома. На место выехали спасатели, которым пришлось ломать черепицу, чтобы ликвидировать пожар. Густой дым заволок все в окрестности. По состоянию на 04:00 пожар ликвидировали.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, два наряда пожарно-спасательных служб, а также дежурила карета скорой помощи. Точные причины возгорания устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 25 апреля, произошел пожар в административном здании Киева.