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В сети показали афериста-хамелеона, работающего в Киеве: фото

понедельник, 13 мая 2019, 09:20
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В Киеве рассекретили афериста, который переодевался в форму правоохранителя и с поддельными документами требовал деньги у владельцев бизнеса.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Имя и фамилия афериста неизвестна, но отмечают, что его задерживали уже 17 раз, также мошенник был судим.

Ранее, в 2009 году, он приобрел форму милиции и ходил по разным кафе и подобным заведениям. Там злоумышленник находил нарушения, а потом у владельцев требовал деньги - взятку.

Позже он сделал себе поддельные документы, представляясь высокопоставленным начальником отдела по экономической преступности. Тогда аферист начал посещать более серьезных предпринимателей и их офисы, где также требовал деньги.

"А вот недавно пришел к директору одного очень модного киевского лицея. Директору сказал, что он от какого-то генерала СБУ. Затем в кадрах сказал, что он от директора. Короче, взяли физруком. Сначала кинул родителей на спортивную форму, а потом еще и начал впаривать талоны на горючее. Сначала было норм, а потом набрал крупных заказов и с деньгами исчез", - говорится в сообщении.

Кроме этого в ресурсе отметили, что он имеет привычку всем угрожать.

А в сети пользователи прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в одной из киевских маршруток злоумышленник украл из сумки женщины кошелек, в котором находились денежные средства и золотая отделка. Вора поймали на "горячем" сразу после того, как он вышел из маршрутки.

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