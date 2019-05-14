​На акции протеста у здания МВД в Киеве применили газ: фото и видео стычек

14 мая у здания Министерства внутренних дел, где произошло столкновение между правоохранителями и активистами, требующими отставки главы МВД Арсена Авакова, был распылен газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, публикуя фото и видео.

Так, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.

Вместе с тем, попытки намотать на столбы возле здания МВД предупреждающую ленту были пресечены правоохранителями. В результате между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. В ходе потасовки был распылен слезоточивый или перцовый газ.

Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако, практически сразу же он был отпущен.

В итоге активисты продолжили свою акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский назвал избрание Владимира Зеленского на выборах президента Украины – общей победой для него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.