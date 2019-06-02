Вандалов не ожидали: автор скандального "стеклянного" моста обратился к киевлянам

Архитектор киевского нового моста Андрей Миргородский сделал заявление о своей работе.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Нельзя не сказать, что интерес к проекту превзошел все ожидания... Мы действительно хотели сделать киевлянам подарок к празднику но не учли некоторые моменты. Это действительно наша ошибка. Мы торопились. По хорошему надо было подождать еще несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберется крошка с покрытия, пока поднимется трава... Это называется предпусковый период. И в мире он длится неделями", - написал архитектор.

Также он заявил, что для команды было принципиальным моментом успеть с открытием моста ко Дню Киева. Миргородский также отметил, что люди для этого работали героически и целые сутки.

Архитектор заметил, что такое столпотворение на мосту, интерес к нему и тысячи селфи - высшая оценка и похвала для тех, кто принимал участие в работе над этим проектом.

"Но мы ошиблись... Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла.... Мы не учли, что в Украине еще есть люди, которые ночью рисуют краской на стеклах ограждения слова, которые у них в головах... Мы не учли вандалов. В еврокодах про них ничего не сказано... Мы просто хотели сделать подарок, показать , что мы готовы называться ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ!", - заявил архитектор.

Пользователей сети также возмутили ЧП с мостом, но некоторые прокомментировали и работу команды над проектом.

Напомним, что в первую же ночь после открытия, столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами. По одной из версий стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыгать группа подростков.

Как сообщал "Апостроф", на новом стеклянном мосту в Киеве произошло новое ЧП: после ремонта треснуло еще одно защитное стекло, которое помимо всего прочего оказалось незакрепленным.