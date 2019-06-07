В Киеве резко ухудшилась погода: когда потеплеет

Последний рабочий день недели, 7 июня, встретил жителей и гостей столицы дождем. Небо затянуто тучами. На температурных столбиках с утра +17 градусов.

Но как сообщили Апострофу в Гидрометцентре, днем в Киеве будет тепло. Воздух прогреется до 27-29 градусов. Утренний дождь, по данным синоптиков, прекратится к 10:00.

Вместе с тем, по городу и области на протяжении дня ожидаются грозы.

Дожди в столице, по данным синоптиков, прекратятся 11 июня.

Напомним, подробнее о погоде на текущую неделю читайте в материале "Апострофа": Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", ранее в Каменец-Подольском и Хмельницкой области масштабные ливни затопили дороги, из-за чего проехать по ним невозможно.