Ехала на свадьбу: появились подробности, новые фото и видео с места жуткого массового ДТП в Киеве

В жуткой аварии в Киеве, в которой погибла девушка, столкнулись сразу несколько автомобилей, а сама погибшая ехала на свадьбу в качестве гостьи.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Passat ехали по Столичному шоссе в направлении выезда из Киева.

В районе Конча-Заспы в какой-то момент мужчина за рулем Volkswagen на большой скорости врезался в такси Lanos сзади. От удара Daewoo откинуло на несколько метров и развернуло на дороге, а Passat влетел в парковку отельно-ресторанного комплекса KNZS, где зацепил автомобили Honda Accord и Hyundai ix35.

В результате аварии погибла девушка-пассажир такси. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. По словам очевидцев, погибшая ехала в качестве приглашенной гостьи на свадьбу.

Водителей Daewoo Lanos и Volkswagen Passat с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 16 июня, на трассе под Днепром произошла ДТП с переворотом многотонной фуры, в котором погиб водитель.